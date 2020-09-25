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Город (Москва и область)     25.09.2020 08:02

Собянин попросил людей старше 65 лет без необходимости не выходить из дома

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  Собянин  документы  указы 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, с 28 сентября без особой необходимости не выходить из дома.

Собянин также попросил временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Ограничений на прогулки и занятия физкультурой на воздухе нет.

«Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями настоятельно рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск», - написал мэр Москы на своем сайте.

Собянин отметил, что при необходимости этим категориям граждан будут выданы больничные листы. «Но если Ваше присутствие на рабочем месте остро необходимо, то просьба соблюдать максимум осторожности».

Мэр Москвы также рекомендовал руководителям предприятий вновь перевести как можно больше сотрудников на удаленный режим работы.

Ранее сообщалось, что в cтолице число случаев коронавируса за сутки превысило 1000 впервые за три месяца. С заявлением об эпидемиологической ситуации в столице выступил оперативный штаб.

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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  Собянин  документы  указы 

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