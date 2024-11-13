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Город (Москва и область)     29.11.2024 09:56

Собянин поручил продолжить реализацию программы «Сделано в Москве»

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Теги:  Собянин  программ  «Сделано в Москве»  власть  эффективность 

29 ноября — Mossovetinfo.ru — Флагманского проекта поддержки столичных производителей «Сделано в Москве» будет продолжен, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Флагманский проект поддержки столичных производителей «Сделано в Москве» будет продолжен. Программа стартовала в 2022 году. Ее участниками уже стали больше 6 тыс. компаний – представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Проект помогает московским брендам расти, повышать лояльность потребителей и выходить на новые рынки», – написал Собянин.

Собянин напомнил, что проект «Сделано в Москве» предлагает: онлайн-продвижение на портале сделановмоскве.рф; партнерское сотрудничество с ведущими маркетплейсами; участие в крупных городских мероприятиях.

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Теги: 
Собянин  программ  «Сделано в Москве»  власть  эффективность 

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