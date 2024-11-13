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Город (Москва и область)
29.11.2024, 09:56
Собянин поручил продолжить реализацию программы «Сделано в Москве»
29 ноября — Mossovetinfo.ru — Флагманского проекта поддержки столичных производителей «Сделано в Москве» будет про...
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Город (Москва и область)
26.11.2024, 08:52
Власти Москвы начали покупать данные авиационной статистики
26 ноября — Mossovetinfo.ru — Комитет по туризму Москвы (Мостуризм) начал получать данные Aviastats (сервис «Авиасейлс») п...
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Город (Москва и область)
13.11.2024, 13:46
Бюджет Москвы на 2025-2027 годы принят Мосгордумой
13 ноября — Mossovetinfo.ru — Депутаты Московской городской думы приняли бюджет столицы на 2025 год и плановый период 2...