14 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин пояснил, почему принял решение перевести учеников 6-11 классов школ на дистанционное обучение, отметив, что решение было принято совместно с педагогами и санитарными врачами.



«Подходят к концу двухнедельные каникулы, которые мы объявили в школах, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом. Эта мера дала свой эффект. За последние дни доля детей среди заболевших снизилась с 19% до 11%. Но в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет», - написал Собянин на своем сайте.



«И в целом по городу, и среди детей – тоже. В понедельник количество госпитализаций достигло 1250 человек. Количество выявляемых случаев вплотную приближается к пяти тысячам. Конечно, это вызывает огромную тревогу», - добавил мэр Москвы.



Собянин 14 октября объявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса школьники 6-11 классов с 19 октября на две недели переходят на дистанционное обучение. Ученики 1-5 классов вернутся в школы после каникул.