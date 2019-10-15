15 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем персональном блоге поздравил работников московской скорой помощи со 100-летним юбилеем.



«Оказание экстренной помощи людям требует особого профессионализма, опыта и верности своему призванию. Всего этого врачам, фельдшерам, медицинским сестрам и водителям московской скорой помощи не занимать», - написал Собянин.



Мэр Москвы также отметил, что московская станция скорой помощи является лидером в области внедрения современных технологий оказания экстренной помощи. За последние годы модернизировано техническое оснащение службы скорой помощи, машины распределены по городу максимально равномерно, чтобы сократить время поездки до пациента. Организовано дежурство бригад скорой помощи на МКАД и крупных магистралях, что также позволяет бригадам быстро добраться до мест ДТП.