3 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы поздравил московских школьников с началом нового учебного года.



«Всем, кто сегодня садится за парты, желаю удачного учебного года. Это чудесное время открытий, поисков и крепкой дружбы», - написал Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.



Праздничные линейки в связи с началом нового учебного года, прошли сегодня в московских школах. Из-за того, что 1 сентября выпало на выходные дни, учебный год в 2018 году начался с 3 сентября.