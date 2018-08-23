23 августа. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с экспертами по вопросам транспорта предложил создать систему «народного каршеринга».
«У нас возникла идея ещё об одном проекте, который условно можно назвать «народный каршеринг». В мире ведутся проработки этой новой идеи, когда сам гражданин может по типу крашеринга сдавать в течение дня свою машину», - заявил Собянин.
Собянин отметил, что пока в мире нет подобных полноценных систем, есть только отдельные экспериментальные модели. Организация системы «народного каршеринга» потребует создания специальной платформы, которая позволит горожанам сдавать свой автомобиль на определенное время или для поездок на определенное расстояние.
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