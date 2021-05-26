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Город (Москва и область)     26.05.2021 16:35

Собянин предложил создать в ресторанах Москвы «зоны, свободные от COVID-19»

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  рестораны  коронавирус  COVID-19 

26 мая. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин предложил создать в московских ресторанах специальные зоны, которые смогут посещать люди, вакцинировавшиеся от коронавируса, сообщает «Интерфакс».

«Делайте свободную зону от COVID у себя в ресторане, где люди с прививками находятся», - заявил мэр Москвы на встрече с предпринимателями в «Бизнес.Технограде» на ВДНХ.

Собянин отметил, что из-за коронавируса Москва потеряла половину туристов, в основном иностранцев, и это стало серьезной проблемой для бизнеса, в том числе для сферы услуг, общепита и торговли.

Создание в ресторанах специальных зон для привитых от коронавируса, позволит избежать введения ограничений в дальнейшем, заявил мэр Москвы.

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  рестораны  коронавирус  COVID-19 

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