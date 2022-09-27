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Город (Москва и область)     27.09.2022 11:36

Собянин присвоил улице на западе Москвы имя Владимира Жириновского

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Теги:  Жириновский  Москва  улица  наименование 

27 сентября. Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о присвоении улицы на западе столицы имени Владимира Жириновского.

В документе, опубликованном на портале Мэра и п Правительства Москвы, говорится, что имя Жириновского получила улица, расположенная в районе Очаково-Матвеевском. от Нежинский улицы вдоль границы особо охраняемой природной территории регионального значения «Природный заказник «Долина реки Сетуни».

Жириновский скончался  6 апреля в возрасте 76 лет. 8 апреля Президент России Владимир Путин в Колонном зале Дома союзов присутствовал на церемонии прощания с Владимиром Жириновским почтил память лидера ЛДПР, возложив цветы к гробу. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище.

Фото: Сергей Поминов, ИА Моссовет


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Теги: 
Жириновский  Москва  улица  наименование 

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