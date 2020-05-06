6 мая. Mossovetinfo.ru – Открытие предприятий сферы услуг в Москве преждевременно, этом может спровоцировать новый рост заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по борьбе с коронавирусом с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.



«Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг - начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости», - заявил Собянин.



Также Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение с 12 мая возобновить в Москве работу всех промышленных и строительных предприятий.



Ранее в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ее ведомством подготовлен план поэтапного снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, который предусматривает три этапа.