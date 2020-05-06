6 мая. Mossovetinfo.ru – Открытие предприятий сферы услуг в Москве преждевременно, этом может спровоцировать новый рост заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании по борьбе с коронавирусом с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.
«Это салоны красоты, парикмахерские, торговля и другие сферы услуг - начало работы этих предприятий действительно может спровоцировать рост или высокую динамику заболеваемости», - заявил Собянин.
Также Собянин сообщил, что власти Москвы приняли решение с 12 мая возобновить в Москве работу всех промышленных и строительных предприятий.
Ранее в ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что ее ведомством подготовлен план поэтапного снятия ограничений, введенных в России из-за коронавируса, который предусматривает три этапа.
16:56 Город (Москва и область) Собянин признал преждевременным открытие в Москве предприятий сферы услуг
16:47 Город (Москва и область) Собянин разрешил с 12 мая работу в Москве всех промышленных предприятий и строек
16:23 Власть Роспотребнадзор разработал план поэтапного снятия ограничений
15:33 Общество Ветреная погода и грозы сохранятся в Москве до конца дня 8 мая
15:16 Общество Министр культуры РФ Ольга Любимова заразилась коронавирусом
20:03 Власть Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 11 мая включительно
11:03 Власть Путин продлил действие истекающих паспортов и водительских прав
09:42 Город (Москва и область) Медучреждения Москвы имеют хороший запас мощностей - Собянин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены