9 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей присоединиться к его предвыборному штабу в качестве волонтеров.



«Мне нужна ваша помощь. Если вы хотите, чтобы наш город стал лучшим на земле, чтобы мы гордились Москвой, чувствовали себя уверенно, безопасно и уютно, получали качественные услуги, имели достойную работу и обеспеченную старость, если вы поддерживаете перемены, происходящие в Москве — присоединяйтесь к моей команде!», - написал Собянин в своем блоге.



В пятницу 8 июня Собянин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации своей кандидатуры на предстоящих выборах мэра Москвы. Собянин пойдет на выборы самовыдвиженцем, в связи с этим ему необходимо для утверждения кандидатуры собрать 36081 подпись избирателей.