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Город (Москва и область)
09.06.2018, 14:41
Собянин сообщил о наборе волонтеров в свой избирательный штаб
9 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей присоединиться к его предвыборному штабу в качестве волонтеров. «Мне нужна ваша помощь. Если вы хотите, чтобы наш город ...
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Город (Москва и область)
09.06.2018, 13:46
Международный вещательный центр ЧМ-2018 открылся в Москве
9 июня. Mossovetinfo.ru – Президент международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино, мэр Москвы Сергей Собянин и председатель «Оргкомитета-2018» Аркадий Дворкович открыли в Москве Междунаро...
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Город (Москва и область)
09.06.2018, 12:33
Сбой в смс-оплате парковок произошел в Москве
9 июня. Mossovetinfo.ru – Сбой в смс-оплате парковок произошел в Москве, сообщается на официальном сайте Московского паркинга. В настоящее время невозможно оплатить парковку или пополнить па...