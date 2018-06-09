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Город (Москва и область)     09.06.2018 14:41

Собянин сообщил о наборе волонтеров в свой избирательный штаб

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Теги:  Сергей Собянин  волонтеры  штаб  выборы 2018  выборы мэра Москвы-2018 

9 июня. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей присоединиться к его предвыборному штабу в качестве волонтеров.

«Мне нужна ваша помощь. Если вы хотите, чтобы наш город стал лучшим на земле, чтобы мы гордились Москвой, чувствовали себя уверенно, безопасно и уютно, получали качественные услуги, имели достойную работу и обеспеченную старость, если вы поддерживаете перемены, происходящие в Москве — присоединяйтесь к моей команде!», - написал Собянин в своем блоге.

В пятницу 8 июня Собянин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации своей кандидатуры на предстоящих выборах мэра Москвы. Собянин пойдет на выборы самовыдвиженцем, в связи с этим ему необходимо для утверждения кандидатуры собрать 36081 подпись избирателей.


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Теги: 
Сергей Собянин  волонтеры  штаб  выборы 2018  выборы мэра Москвы-2018 

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