24 ноября. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблемы в работе Московских центральных диаметров (МЦД) надо последовательно и спокойно устранять устранять в максимально короткие сроки.



«Конечно, есть какие-то технические огрешности, но над этим надо спокойно и последовательно работать и в максимально короткие сроки устранять те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных, огромных проектов», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».



Мэр Москвы напомнил, что на Московском центральном кольце после запуска движения по нему в 2016 году также были технические проблемы, однако позже были устранены. По его словам, такая же работа, только более масштабная, будет происходить и на МЦД. Речь идет об отладке всей системы взаимодействия различных организаций, прокладке дополнительных путей, а также поставке нового подвижного состава.



Движение по первым двум маршрутам МЦД было открыто 21 ноября. Запуск сопровождался массовыми жалобами пассажиров на различные проблемы.



Протяженность первых двух маршрутов МЦД - «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» - составляет 132 километра, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро и МЦК. В ближайшие годы планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».