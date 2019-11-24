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Город (Москва и область)     24.11.2019 10:58

Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки

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Теги:  МЦД  МЦД-1  МЦД-2  Собянин  Сергей Собянин  транспорт 

24 ноября. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблемы в работе Московских центральных диаметров (МЦД) надо последовательно и спокойно устранять устранять в максимально короткие сроки.

«Конечно, есть какие-то технические огрешности, но над этим надо спокойно и последовательно работать и в максимально короткие сроки устранять те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных, огромных проектов», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Мэр Москвы напомнил, что на Московском центральном кольце после запуска движения по нему в 2016 году также были технические проблемы, однако позже были устранены. По его словам, такая же работа, только более масштабная, будет происходить и на МЦД. Речь идет об отладке всей системы взаимодействия различных организаций, прокладке дополнительных путей, а также поставке нового подвижного состава.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было открыто 21 ноября. Запуск сопровождался массовыми жалобами пассажиров на различные проблемы.

Протяженность первых двух маршрутов МЦД - «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» - составляет 132 километра, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро и МЦК. В ближайшие годы планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».


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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-1  МЦД-2  Собянин  Сергей Собянин  транспорт 

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