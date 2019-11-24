24 ноября. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что проблемы в работе Московских центральных диаметров (МЦД) надо последовательно и спокойно устранять устранять в максимально короткие сроки.
«Конечно, есть какие-то технические огрешности, но над этим надо спокойно и последовательно работать и в максимально короткие сроки устранять те проблемы, которые, естественно, будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных, огромных проектов», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1».
Мэр Москвы напомнил, что на Московском центральном кольце после запуска движения по нему в 2016 году также были технические проблемы, однако позже были устранены. По его словам, такая же работа, только более масштабная, будет происходить и на МЦД. Речь идет об отладке всей системы взаимодействия различных организаций, прокладке дополнительных путей, а также поставке нового подвижного состава.
Движение по первым двум маршрутам МЦД было открыто 21 ноября. Запуск сопровождался массовыми жалобами пассажиров на различные проблемы.
Протяженность первых двух маршрутов МЦД - «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» - составляет 132 километра, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро и МЦК. В ближайшие годы планируется запустить еще три маршрута МЦД: «Зеленоград - Раменское», «Апрелевка - Железнодорожный» и «Пушкино – Домодедово».
11:57 Происшествия Летевший из Москвы в Анапу самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, второй пилот скончался
11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов
10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки
15:13 Власть Путин призвал «терзать и «трясти» чиновников для решения проблем, а не ждать «прямой линии»
16:41 Город (Москва и область) Первые 50 поликлиник для капитального ремонта выбрали москвичи - Ракова
11:13 Город (Москва и область) МЦД: топ-10 вопросов и ответов
10:58 Город (Москва и область) Собянин: проблемы на МЦД надо спокойно устранять в максимально короткие сроки
17:49 Город (Москва и область) Какие маршруты общественного транспорта изменятся после запуска МЦД
14:54 Город (Москва и область) В метро и ЦППК рассказали об особенностях оплаты проезда по МЦД
21:13 Город (Москва и область) Московские центральные диаметры: утверждены цены на абонементы