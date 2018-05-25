Собянин прокомментировал предложение Силуанова изъять у Москвы часть доходов

25 мая. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предложение первого заместителя председателя правительства Антона Силуанова изъять часть доходов Москвы и перераспределить их в пользу других регионов.



На своем личном сайте Собянин написал, что бюджетная обеспеченность Москвы с учетом уровня заработной платы, реального количества населения и огромных, но вынужденных расходов на транспортную инфраструктуру — нисколько не выше многих других регионов.



«Во-вторых, вопреки известным стереотипам, налог на прибыль крупных компаний не концентрируется в Москве, а распределяется между регионами пропорционально числу работающих и стоимости основных фондов», заявил Собянин.



Он также отметил, что изъятие доходов у Москвы приведет к торможению развития экономики региона и снижению финансирования социальной сферы.



«В результате потеряют все — и москвичи, и город, и страна», подчеркнул мэр столицы.