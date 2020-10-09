9 октября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своей сайте подвел итоги недели, на которой были приняты меры в рамках борьбы с коронавирусом.



«К сожалению, прошедшая неделя не принесла заметных улучшений ситуации с заболеваемостью COVID-19. Количество вновь выявленных случаев заражения стабильно превышает 3000 в день. Сегодня – 3701. Выросло количество госпитализаций – до 900-1000 человек ежедневно. Мы открыли резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском. Вероятно, вскоре придется принимать решение о расконсервировании госпиталей на ВДНХ и Каширском шоссе», - написал Собянин.



«Двухнедельные школьные каникулы, переход на удаленку и домашний режим для москвичей 65+ повлияли на количество пассажиров в общественном транспорте. Загрузка метро снизилась на 800 тысяч пассажиров, наземного транспорта – на 400 тысяч в день. Формально – цифры большие. Но, тем не менее, снижение составило лишь 10-11% по сравнению с концом сентября, что явно недостаточно», - добавил мэр Москвы.



Он отметил, что практически не уменьшилось и количество пассажиров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями: «Это тревожит больше всего. Пожилые люди являются основной группой риска. Если в начале пандемии пациенты 65+ составляли около 20% пациентов коронавирусных стационаров, то в сентябре-октябре их доля вплотную приблизилась к 50%».



По словам мэра, «ничем неоправданному риску подвергают себя и люди с хроническими заболеваниями, если они продолжают вести обычную жизнь». По данным врачей, более половины москвичей, скончавшихся от коронавируса, имели серьезные хронические патологии, прежде всего, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.



Ранее в Москве был расширен перечень хронических заболеваний, при наличии которых необходимо оставаться дома. Теперь в него включен и диабет. Кроме того, временно приостановлен бесплатный проезд для москвичей 65+ и хронически больных граждан.



«Справедливо задают вопрос, как ездить в городские поликлиники и онкодиспансеры для получения неотложной помощи? Если речь идет о прохождении сеансов диализа, курсов химиотерапии и других видах лечения по неотложным показаниям, то в течение дня записи к врачу социальная карта будет разблокирована», - написал Собянин.



Мэр Москвы добавил, что следующая неделя будет во многом решающей. «Если удастся обеспечить строгое выполнение действующих ограничений, то появится шанс добиться прекращения роста заболеваемости коронавирусом и стабилизировать ситуацию без дополнительных, крайне нежелательных ограничительных мер».