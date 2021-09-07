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Город (Москва и область)     07.09.2021 08:46

Собянин рассказал, как в Москве отпразднуют День города

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Теги:  Сергей Собянин  День города  праздники 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «ТВ Центр» рассказал, как в Москве будут праздновать День города.  По словам мэра, в этом году мероприятия в честь дня города не будут масштабными.

В парке «Зарядье» состоится концерт. Кроме того, в столице проходит фестиваль «Цветочный джем», на котором можно полюбоваться работой ландшафтных дизайнеров, инсталляциями из цветов, попробовать оригинальные блюда от московских рестораторов. «В целом, конечно, город будет украшен, состоится праздничный фейерверк. Но каких-то больших мероприятий мы не планируем», - заявил мэр Москвы.

Москву в честь праздника украсят более двух тысяч флагов. Также город украсят праздничными плакатами, декоративными конструкциями, цветочными арками и световыми лайтбоксами.

День города в Москве будет отмечаться в предстоящие выходные, 11 и 12 сентября.

Ранее Собянин сообщил, что власти Москвы пока не планируют проводить масштабные городские праздники.

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Теги: 
Сергей Собянин  День города  праздники 

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