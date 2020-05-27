27 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 1 июня в столице разрешаются прогулки и занятия физической культурой и спортом. Гулять разрешается в том числе гражданам старше 65 лет. При этом в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией будут действовать определенные правила.



«Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам «прогулочный режим» вводится в порядке эксперимента – на две недели, с 1 по 14 июня», - написал Собянин на своем сайте.



За небольшими исключениями «Зарядье» для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории. Аттракционы в парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также пока остаются закрытыми.



Кто может выходить на прогулку?



Практически все жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.



По-прежнему запрещается выходить из дома:



- гражданам, болеющим COVID-19, с подозрением на коронавирусную инфекцию, имеющим признаки ОРВИ и совместно проживающим с ними лицам;

- гражданам, обязанным соблюдать режим самоизоляции по постановлению санитарного врача (например, после возвращения из-за границы).



Нужен ли пропуск?



Никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно.



Требуется ли использовать маски и перчатки?



С 1 июня будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.



На работе, в магазинах, аптеках, центрах «Мои документы», любых других учреждениях и в общественном транспорте необходимо дополнительно использовать перчатки.



Как часто и надолго ли можно выходить гулять?



Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно – но только до 9.00 утра.



На обычные пешие прогулки можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более 3 раз в неделю – 2 раза в будни и 1 раз в выходной день.



График «прогулочных дней» для жителей каждого дома будет опубликован на MOS.RU, интернет-портале «Яндекс» и в мобильных приложениях.



Где можно гулять?



Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах – во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями. Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания.



Собираясь на прогулку, каждый человек сможет заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут. Информация будет публиковаться на интернет-портале «Яндекс».



Находясь на улице, следует соблюдать социальную дистанцию. Сохраняется запрет на использование элементов городской инфраструктуры – лавочек, беседок, детских и спортивных площадок, любых других объектов, прикосновение к которым может вызвать передачу инфекции другим людям.



Можно ли использовать транспортные средства и спортивный инвентарь?



Во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем, включая электровелосипеды и электросамокаты.



Можно брать с собой обычные велосипеды и самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь.



Разумеется, если вам нужно добраться до ближайшего парка, можно воспользоваться автомобилем или проехать пару остановок на автобусе. Но в этом случае у вас должен быть пропуск.



Нужно ли брать с собой документы?



Соблюдение правил прогулки будет выборочно контро¬лироваться сотрудниками полиции и административно-технической инспекции.



Во избежание недоразумений просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свиде-тельство о собственности, договор аренды и др.). Брать на прогулку оригиналы необязательно, можно ограничиться копиями или скриншотами в памяти смартфона.