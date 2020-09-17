17 сентября. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям столичных предприятий по возможности продлить для сотрудников режим дистанционной работы.



В эфире телеканала «Россия 24» Собянин предложил продлить или ввести для сотрудников «удаленку», в том случае, если это «не является серьезным ущербом для работы организации».



Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что власти столицы не собираются закрывать предприятия из-за коронавируса. Однако, в последние дни в Москве отмечается рост случаев заражения коронавирусом, ежедневно фиксируется 700 и более новых случаев заражения.