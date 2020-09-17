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Город (Москва и область)     17.09.2020 18:32

Собянин рекомендовал руководителям предприятий продлить дистанционный режим работы

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Теги:  Сергей Собянин  удаленная работа  коронавирус 

17 сентября. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям столичных предприятий по возможности продлить для сотрудников режим дистанционной работы.

В эфире телеканала «Россия 24» Собянин предложил продлить или ввести для сотрудников «удаленку», в том случае, если это «не является серьезным ущербом для работы организации».

Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что власти столицы не собираются закрывать предприятия из-за коронавируса. Однако, в последние дни в Москве отмечается рост случаев заражения коронавирусом, ежедневно фиксируется 700 и более новых случаев заражения.


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Теги: 
Сергей Собянин  удаленная работа  коронавирус 

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