17 сентября. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям столичных предприятий по возможности продлить для сотрудников режим дистанционной работы.
В эфире телеканала «Россия 24» Собянин предложил продлить или ввести для сотрудников «удаленку», в том случае, если это «не является серьезным ущербом для работы организации».
Ранее заммэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что власти столицы не собираются закрывать предприятия из-за коронавируса. Однако, в последние дни в Москве отмечается рост случаев заражения коронавирусом, ежедневно фиксируется 700 и более новых случаев заражения.
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