 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Город (Москва и область)     27.01.2021 09:47

Собянин: решение о дальнейшем формате обучения в московских ВУЗах примут до 6 февраля

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВУЗы  обучение  формат  Сергей Собянин 

27 января. Mossovetinfo.ru – Решение о дальнейшем формате обучения в ВУЗах, подведомственных правительству Москвы, будет принято до 6 февраля, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Студенты столичных ВУЗов были переведены на дистанционное обучение с 13 ноября 2020 года. Также на дистанционное обучение были переведены школьники старших классов, однако с 18 января они вернулись к очному обучению.

В среду, 27 января мэр Москвы своим указом отменил запрет на работу ресторанов и кафе в ночное время, а также перевел требования о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу в разряд рекомендаций. Ранее, 22 января в Москве был снят еще ряд коронавирусных ограничений.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВУЗы  обучение  формат  Сергей Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

09:57 Город (Москва и область) Ситуация с COVID-19 в Москве продолжает улучшаться - Собянин

09:47 Город (Москва и область) Собянин: решение о дальнейшем формате обучения в московских ВУЗах примут до 6 февраля

09:19 Город (Москва и область) Таксистам и курьерам в Москве разрешили сделать прививку от COVID-19 вне зависимости от гражданства

09:08 Город (Москва и область) Запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время в Москве снят

08:58 Город (Москва и область) Требование о переводе сотрудников на «удаленку» в Москве отменено - указ мэра

Актуальные материалы

13:45 Происшествия В реанимации находится женщина пострадавшая в Санкт-Петербурге во время акции 23 января

09:15 Город (Москва и область) Студенты вузов в Москве продолжат учиться дистанционно

09:06 Город (Москва и область) Москвичам старше 65 лет разблокируют транспортные карты после вакцинации от COVID-19

08:57 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры Москвы с 22 января могут заполнять залы на 50% - указ

08:42 В России В России начинается массовая вакцинация от коронавируса

11:38 Город (Москва и область) Станцию МЦД-2 Печатники планируется открыть к осени 2021 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru