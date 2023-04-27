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Город (Москва и область)     29.04.2023 19:24

Собянин: рейтинг популярных мест столицы составил портал "Узнай Москву"

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Теги:  Собянин  Узнай Москву 

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Портал "Узнай Москву" составил рейтинг популярных столичных мест. В него попали известные усадьбы, музеи и заповедники, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

В топе у посетителей портала: сад "Эрмитаж", усадьба Воронцово, усадьба Кусково и музей-заповедник "Коломенское".

"Предстоящие длинные выходные — прекрасный повод запланировать прогулку по одному из этих мест, узнать их историю и посмотреть главные достопримечательности", - написал Собянин.

В интерактивном онлайн-гиде портала "Узнай Москву" можно найти фотографии и описания зданий, памятников, музеев, усадеб и более 250 тематических маршрутов по разным районам города.


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Карта места

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Теги: 
Собянин  Узнай Москву 

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