Собянин: рейтинг популярных мест столицы составил портал "Узнай Москву"

29 апреля. Mossovetinfo.ru - Портал "Узнай Москву" составил рейтинг популярных столичных мест. В него попали известные усадьбы, музеи и заповедники, сообщил на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.



В топе у посетителей портала: сад "Эрмитаж", усадьба Воронцово, усадьба Кусково и музей-заповедник "Коломенское".



"Предстоящие длинные выходные — прекрасный повод запланировать прогулку по одному из этих мест, узнать их историю и посмотреть главные достопримечательности", - написал Собянин.



В интерактивном онлайн-гиде портала "Узнай Москву" можно найти фотографии и описания зданий, памятников, музеев, усадеб и более 250 тематических маршрутов по разным районам города.