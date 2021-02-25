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Город (Москва и область)     25.02.2021 19:53

Собянин: ряд ограничительных мер в Москве могут снять в ближайшие месяц-два

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – В ближайшие месяц - два в Москве могут снять ряд ограничений, введенных из-за коронавируса, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы отметил, что в Москве отмечается устойчивый спад заболеваемости коронавирусом. По словам Собянина, число заболевших по-прежнему высокое, ежедневно с диагнозом «коронавирус» в Москве госпитализируется 500 – 600 человек. Однако, совсем недавно госпитализировалось по 1 700 человек в сутки.

Собянин заявил, что, если тренд на дальнейший спад заболеваемости сохранится в течение одного-двух месяцев, это позволит снять в городе еще ряд ограничений.

Ранее стало известно, что власти Москвы подготовили план отмены части коронавирусных ограничений, введенных для москвичей в возрасте старше 65 лет.

22 января Собянин уже отменил ряд коронавирусных ограничений. С 27 января мэр Москвы своим указом отменил запрет на работу ресторанов и кафе в ночное время, а также перевел требования о переводе не менее 30% сотрудников на удаленную работу в разряд рекомендаций.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  ограничения  снятие ограничений 

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