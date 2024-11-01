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Город (Москва и область)     10.11.2024 09:11

Собянин: Сбиты еще восемь беспилотников, следовавших к Москве

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Теги:  Собянин  Москва  ПВО  БПЛА  аэропорт  ограничения 

10 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Минобороны cбиты еще восемь беспилотников, следовавших к Москве. Ранее утром Собянин сообщил о четырех БПЛА, сбитых в Раменском городском округе.

«Ещё восемь беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны в городских округах Раменское, Домодедово и Коломна. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия».

Временные ограничения введены на работу аэропортов Домодедово и Жуковский для обеспечения безопасности.

ОБНОВЛЕНО, 9:10 мск, СОБЯНИН: "Продолжается работа ПВО Минобороны. Сбито ещё пять беспилотников в городских округах Раменское и Домодедово. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия."

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Теги: 
Собянин  Москва  ПВО  БПЛА  аэропорт  ограничения 

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