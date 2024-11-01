10 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Мин...

10 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Мин...

1 ноября — Mossovetinfo.ru — Число самозанятых в Москве превысило 1,8 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столи...