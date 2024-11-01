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Город (Москва и область)
10.11.2024, 09:11
Собянин: Сбиты еще восемь беспилотников, следовавших к Москве
10 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Мин...
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Город (Москва и область)
10.11.2024, 09:03
Собянин: БПЛА, летевшие к Москве, сбиты в Раменском городском округе Подмосковья
10 ноября — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин утром 10 ноября в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО Мин...
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Город (Москва и область)
01.11.2024, 09:31
Число самозанятых в Москве превысило 1,8 млн человек – Правительство Москвы
1 ноября — Mossovetinfo.ru — Число самозанятых в Москве превысило 1,8 миллиона человек, сообщили в пресс-службе столи...