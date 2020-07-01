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Город (Москва и область)     01.07.2020 17:50

Собянин считает маловероятной вторую волну пандемии коронавируса в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

1 июля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну пандемии коронавируса в городе.

«Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», - сказал мэр Москвы во время общения с жителями в парке «Филатов луг».

Он выразил надежду, что «не массовые, но большие объемы вакцины» от коронавируса появятся уже осенью.


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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

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