1 июля. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну пандемии коронавируса в городе.



«Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию», - сказал мэр Москвы во время общения с жителями в парке «Филатов луг».



Он выразил надежду, что «не массовые, но большие объемы вакцины» от коронавируса появятся уже осенью.