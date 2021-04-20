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Город (Москва и область)
20.04.2021, 18:39
На Ленинском проспекте к 2024 году построят три новые станции метро
20 апреля. Mossovetinfo.ru — Три новые станции метро будут построены на Ленинском проспекте к 2024 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу департамента строительства Москвы. На пер...
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Город (Москва и область)
20.04.2021, 17:37
Собянин: ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться
20 апреля. Mossovetinfo.ru — Ситуация с распространением коронавируса начала ухудшаться и это вызывает озабоченность бизнеса, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин. Из-за...
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Город (Москва и область)
20.04.2021, 15:09
В Москве 20 и 21 апреля ожидаются дождь, мокрый снег и усиление ветра
20 апреля. Mossovetinfo.ru — Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве во второй половине дня вторника, 20 апреля, период плохой погоды продлится до середины дня среды, 21 апреля, сообщает пресс-служ...