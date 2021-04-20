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Город (Москва и область)     20.04.2021 17:37

Собянин: ситуация с распространением коронавирусной инфекции начала ухудшаться

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  вакцинация  пожилые  стимулирование  бизнес 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Ситуация с распространением коронавируса начала ухудшаться и это вызывает озабоченность бизнеса, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Из-за ухудшения ситуации во многих городах и странах мира вводятся жесткие ограничения, что наносит бизнесу серьезный ущерб.

Московская торгово-промышленная палата в целях избежать такого развития событий обратилась к городским властям с предложением создать программу стимулирования вакцинации от коронавируса пожилых людей.

По мнению московских бизнесменов, люди в возрасте 60 лет и старше могли бы получать дополнительные скидки в торговых предприятиях, которые присоединятся к программе.

По мнению мэра Москвы, предложение МТПП заслуживает внимания и даже может быть расширено. Программа стимулирования вакцинации пожилых людей от коронавируса может включать не только торговые скидки, но и целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса.

Средства на реализацию программы могут быть собраны с помощью пожертвований со стороны актива Московской торгово-промышленной палаты и другого социально ответственного бизнеса.

В свою очередь, городские власти готовы оказать программе организационную поддержку, используя инфраструктуру, созданную в прошлом году для программы «Миллион призов».

О запуске программы поощрений вакцинации от коронавируса пожилых людей будет объявлено в ближайшее время.

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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  COVID-19  вакцинация  пожилые  стимулирование  бизнес 

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