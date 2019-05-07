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Город (Москва и область)     07.05.2019 11:51

Собянин сменил главу департамента ЖКХ Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  департамент ЖКХ  кадры  назначение 

7 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Александра Соловьева руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ранее Соловьев занимал должность заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы.

Другим распоряжением предыдущий глава департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.


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Теги: 
Сергей Собянин  департамент ЖКХ  кадры  назначение 

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