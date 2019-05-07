7 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Александра Соловьева руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Ранее Соловьев занимал должность заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы.
Другим распоряжением предыдущий глава департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.
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