7 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Александра Соловьева руководителем департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Ранее Соловьев занимал должность заместителя руководителя департамента капитального ремонта Москвы.



Другим распоряжением предыдущий глава департамента ЖКХ Гасан Гасангаджиев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе.