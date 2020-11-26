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Город (Москва и область)     26.11.2020 18:46

Собянин заявил, что Москву не будут закрывать из-за коронавируса

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Теги:  Сергей Собянин  коронавирус  ограничения  локдаун  закрытие 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» вновь заявил, что столичные власти не собираются закрывать Москву из-за коронавируса.

Появляющуюся в сети и в СМИ информацию о различных датах закрытия Москвы, Собянин назвал слухами.

«Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности», - заявил Собянин.

Кроме того, мэр Москвы подчеркнул, что нет планов и по закрытию тех или иных сфер городской экономики, все предприятия работают в плановом режиме.

Ранее Собянин объявил о продлении ранее введенных ограничений до 15 января. Вместе с тем, мэр Москвы отметил, что необходимости во введении дополнительных ограничений в Москве нет.


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Теги: 
Сергей Собянин  коронавирус  ограничения  локдаун  закрытие 

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