26 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» вновь заявил, что столичные власти не собираются закрывать Москву из-за коронавируса.



Появляющуюся в сети и в СМИ информацию о различных датах закрытия Москвы, Собянин назвал слухами.



«Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности», - заявил Собянин.



Кроме того, мэр Москвы подчеркнул, что нет планов и по закрытию тех или иных сфер городской экономики, все предприятия работают в плановом режиме.



Ранее Собянин объявил о продлении ранее введенных ограничений до 15 января. Вместе с тем, мэр Москвы отметил, что необходимости во введении дополнительных ограничений в Москве нет.