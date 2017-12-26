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Город     26.12.2017 22:51

Собянин: социальные расходы в Москве выросли почти вдвое с 2010 года

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Теги:  Сергей Собянин  социальная политика  бюджет Москвы 

26 декабря. Mossovetinfo.ru – Социальные расходы в Москве выросли почти в два раза с 2010 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«С 10 по 18 год социальные расходы городского бюджета выросли с 216 до 393 миллиарда рублей, то есть в 1,8 раза», - написал Собянин.

Собянин отметил, что ресурсы для такого роста появились благодаря тому, что в период кризиса городские власти не стали сокращать городские инвестиции. В свою очередь это привело к росту частных инвестиций и росту доходов городского бюджета.


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Теги: 
Сергей Собянин  социальная политика  бюджет Москвы 

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