10 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве создан оперативный штаб правительства столицы по эконмическим вопросам, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы сообщил, что несмотря на то, что в Москве фиксируется рост деловой активности, промышленного производства и других базовых экономических показателей, очевидно, что глобальная экономика вступает в очередную полосу нестабильности. Это связано как с распространением заболевания коронавирусом, так и падение цен на нефть и снижение курса рубля. Нестабильность мировой экономики окажет влияние и на экономику столицы.
В связи с этим, было принято решение создать оперативный штаб по экономическим вопросам, который будет заниматься мониторингом ситуации на ключевых предприятиях Москвы, и при необходимости оказывать им поддержку.
При этом, особое внимание будет обращено на обеспечение взаимодействия с кредитными организациями и восстановление нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции. Кроме того, штаб будет проводить анализ последствий снижения туристических потоков как для различных отраслей, так и для экономики города в целом.
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