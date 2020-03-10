10 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве создан оперативный штаб правительства столицы по эконмическим вопросам, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.



Мэр Москвы сообщил, что несмотря на то, что в Москве фиксируется рост деловой активности, промышленного производства и других базовых экономических показателей, очевидно, что глобальная экономика вступает в очередную полосу нестабильности. Это связано как с распространением заболевания коронавирусом, так и падение цен на нефть и снижение курса рубля. Нестабильность мировой экономики окажет влияние и на экономику столицы.



В связи с этим, было принято решение создать оперативный штаб по экономическим вопросам, который будет заниматься мониторингом ситуации на ключевых предприятиях Москвы, и при необходимости оказывать им поддержку.



При этом, особое внимание будет обращено на обеспечение взаимодействия с кредитными организациями и восстановление нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции. Кроме того, штаб будет проводить анализ последствий снижения туристических потоков как для различных отраслей, так и для экономики города в целом.