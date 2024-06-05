8 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин «сердечно поздравил» всех социальных работников с профессиона...

7 июня — Mossovetinfo.ru — Переменная облачность, дождь и до 27 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в пятн...