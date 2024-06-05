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Город (Москва и область)     08.06.2024 10:03

Собянин: Столичная система соцзащиты населения – лучшая в мире

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Теги:  День социального работника  соцзащита  Москва  Собянин  Стружак  поздравления  власть  эффективность 

8 июня — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин «сердечно поздравил» всех социальных работников с профессиональным праздником и поблагодарил за отличную работу в отмечаемый 8 июня День социального работника. Также мэр в своем Telegram-канале подчеркнул, что столичная система соцзащиты населения – лучшая в мире.

«Сердечно поздравляю всех социальных работников с профессиональным праздником
Десятки тысяч москвичей заняты в системе социального обслуживания города. Вы неустанно помогаете старшему поколению, людям с инвалидностью, семьям с детьми, детям-сиротам», - написал Собянин.

Собянин отметил, что в последние годы соцкомплекс столицы успешно осваиваем новые формы поддержки, внедряем современные технологии надомного обслуживания, адресно работает с различными группами москвичей, нуждающихся в социальной поддержке.

Напомним, что власти города традиционно формируют и реализуют социально направленный бюджет города.

Также руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак в своем поздравлении с Днём социального работника отметил: «Социальная защита Москвы — одна из самых развитых и современных в мире. Мы гордимся тем, что можем предложить жителям столицы широкий спектр социальных услуг и всесторонней поддержки.
Технологичность и цифровизация, ориентированность на потребности конкретного человека, проактивная работа на результат — сегодня мы делаем всё возможное, чтобы каждый житель Москвы чувствовал себя защищённым и максимально полно использовал возможности, которые предоставляет город». «Вместе мы будем смело идти вперед!», - подчеркнул Стружак в своем поздравлении.

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Теги: 
День социального работника  соцзащита  Москва  Собянин  Стружак  поздравления  власть  эффективность 

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