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Город (Москва и область)     22.05.2018, 15:46

Собянин: субсидии на установку шлагбаумов смогут получить жители всех районов Москвы

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Теги:  Сергей Собянин  шлагбаумы  субсидии 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Субсидии на установку шлагбаумов на въездах во дворы смогут получить жители всех районов Москвы, сообщил на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее субсидии на установку шлагбаумов на въездах во дворы могли получить только жители тех районов, где действует платная парковка. Однако на окраинных районах города зоны платной парковки нет, поэтому дворы часто становятся своего рода бесплатными «перехватывающими парковками» для автомобилистов, приезжающих в Москву из области.

Решение выдавать субсидии на установку шлагбаумов московские власти приняли в 2015 году. Размер субсидии составляет 50 тысяч рублей. С момента появления субсидий, в 1340 дворах установлено 2000 шлагбаумов.

Собянин также сообщил, что размер субсидий решено увеличить вдвое: до 100 тысяч рублей. Кроме того, теперь субсидия будет выдаваться авансом. Также для удобства москвичей, голосование об установке шлагбаума теперь можно будет проводить в электронном виде на портале «Активный гражданин». Планируется сократить количество документов, необходимых для получения субсидий, а обязанность помочь жителям в оформлении этих документов будет возложена на окружные дирекции ЖКХ.


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Теги: 
Сергей Собянин  шлагбаумы  субсидии 

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