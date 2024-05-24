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Город (Москва и область)     28.05.2024 08:45

Собянин: Цикл мероприятий для собак и их владельцев пройдет в Москве в июне

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Теги:  Собянин  Собаки  домашние питомцы  друг  спасатель  защитник 

28 мая — Mossovetinfo.ru — В Москве с 1 по 30 июня пройдет цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник» для собак и их владельцев. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«С 1 по 30 июня на площадках проекта «Питомцы в Москве» пройдет цикл мероприятий «Друг, спасатель, защитник». Каждые выходные на площадках собаководов будут ждать многочисленные активности: выставки, консультации, выступления и соревнования. Всего пройдет свыше 50 мероприятий», – говорится в публикации.

Мэр отметил, что врачи передвижных ветстанций «ВетМобиль» проведут первичные консультации и осмотры питомцев, а затем дадут рекомендации по дальнейшим обследованиям, советы по уходу и питанию.

В московских семьях проживают более 1,4 млн собак, и забота о комфорте домашних питомцев составляет немалую часть нашей повседневной работы, отметил мэр.

Ветеринары и кинологии проведут лекции, можно будет воспользоваться услугами «Мобильного груминга», профессиональные фотографы-анималисты сделают памятные фото питомцев, профессиональные кинологи проведут показательные выступления и расскажут о подвигах собак-спасателей, собак-поводырей, розыскников, собак-помощников, саперов и охранников.

Мэр напомнил, что в 2023 году на городском портале mos.ru начал работу специальный сервис «Мой питомец», на котором собрано множество полезной информации об уходе за домашними питомцами: ветеринарные услуги, перевозка, чипирование или поиск потерявшегося животного.

С 2021 года в столице в рамках программы «Мой район» реализуется проект «Питомцы в Москве», благодаря которому создаются новые и модернизируются по единому стандарту существующие площадки для выгула собак.


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Теги: 
Собянин  Собаки  домашние питомцы  друг  спасатель  защитник 

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