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21.03.2024, 09:47
Собянин утвердил наименование новой станции «Достоевская» Кольцевой линии
21 марта— Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил названия двум строящимся станциям метро: «Достоевска...
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Город (Москва и область)
19.03.2024, 10:05
До 7 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 19 марта
19 марта — Mossovetinfo.ru — Облачная с прояснениями погода, местами осадки и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве и...
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17.03.2024, 15:37
Более 5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России - МГИК
17 марта — Mossovetinfo.ru — Более 5 млн человек проголосовали в Москве на выборах президента России, в том числе онла...