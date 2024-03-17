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Город (Москва и область)     21.03.2024 09:47

Собянин утвердил наименование новой станции «Достоевская» Кольцевой линии

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Теги:  метро  Достоевская  Суворовская  наименование  кольцевая  строительство  Собянин 

21 марта— Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил названия двум строящимся станциям метро: «Достоевская» Кольцевой линии и «ЗИЛ» Троицкой линии. Об этом Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

««Достоевская» Кольцевой линии — пересадочная на одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии. Она находится вдоль улицы Дурова, между Делегатской улицей и Олимпийским проспектом.
Сейчас ведётся проектирование будущей станции. С её открытием новые маршруты смогут выбирать свыше 200 тысяч жителей районов Мещанский, Тверской и Марьина Роща», - сообщил Собянин.

Строительство станции _Достоевская_ кольцевой линии
(фото: телеграм-канал Собянина)

Ранее станцию предполагалось назвать «Суворовская». Как ранее сообщало ИА МОССОВЕТ, со ссылкой на городские власти, новая станция «Суворовская» будет построена между станциями «Новослободская» и «Проспект мира». С нее будет организована пересадка на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии. Строительство станции было запланировано еще во времена СССР, однако из-за сложности и дороговизны проекта, он не был реализован. Однако летом 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что было решено вернуться к проекту строительства станции.
Суворовская, Достоевская, кольцевая
(Фото: яндекс-панорама - фрагмент)

Станция «ЗИЛ» Троицкой линии строится рядом с пересечением проспекта Лихачёва и улицы Лисицкого.

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Карта места

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Теги: 
метро  Достоевская  Суворовская  наименование  кольцевая  строительство  Собянин 

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