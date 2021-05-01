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Город (Москва и область)     01.05.2021 23:43

Собянин: В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Собянин  Москва  рост 

1 мая. – Mossovetinfo.ru - В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Это подтвердил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». По мнению мэра, ситуация с распространением коронавируса в Москве не критическая.

«Ситуация не критическая в Москве, но, тем не менее, мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься», - сказал Собянин.

Собянин отметил, что традиционные майские массовые мероприятия в этом году не проводятся. ««В этом году, вы знаете, не проводим больших массовых мероприятий, не первомайскую демонстрацию, «Бессмертный полк» так же был перенесен на другую дату, возможно», - сказал Собянин.

Ранее президент России для эпидемиологической обстановки подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая.

За минувшие сутки зарегистрировали в Москве 3 тыс. 208 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Собянин  Москва  рост 

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