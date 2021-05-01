Собянин: В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом

1 мая. – Mossovetinfo.ru - В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Это подтвердил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1». По мнению мэра, ситуация с распространением коронавируса в Москве не критическая.



«Ситуация не критическая в Москве, но, тем не менее, мы видим рост заболеваемости, поэтому надо беречься», - сказал Собянин.



Собянин отметил, что традиционные майские массовые мероприятия в этом году не проводятся. ««В этом году, вы знаете, не проводим больших массовых мероприятий, не первомайскую демонстрацию, «Бессмертный полк» так же был перенесен на другую дату, возможно», - сказал Собянин.



Ранее президент России для эпидемиологической обстановки подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая.



За минувшие сутки зарегистрировали в Москве 3 тыс. 208 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.