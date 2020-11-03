3 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Московскую городскую думу проект бюджета Москвы на 2021-2023 годы, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Проект бюджета был сформирован исходя из оценки влияния пандемии коронавируса на бюджетную систему города в текущем году, а также с учетом прогнозируемого роста экономики в 2021 году и в последующие годы.
Согласно проекту, в 2021 году запланирован дефицит бюджета в объеме 510 миллиардов рублей. В дальнейшем планируется снижать объем дефицита бюджета до 340,6 миллиарда рублей в 2022 году и до 183,4 миллиарда рублей в 2023 году.
Сокращать дефицит бюджета планируется за счет экономии расходов города, в частности при проведении госзакупок.
Проектом предусмотрено, что социальные расходы бюджета Москвы в 2021 году составят 1,8 триллиона рублей или 56% бюджета. Кроме того, в 2021 году Москва потратит 10 миллиардов рублей на вакцинацию от коронавируса.
В связи с тем, что из-за роста расходов и падения доходов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, проект бюджета Москвы предусматривает впервые за долгие годы выход на рынок внешних заимствований.
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