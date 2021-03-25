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Город (Москва и область)
25.03.2021, 17:28
Около миллиона человек в Москве привились от коронавируса
25 марта. Mossovetinfo.ru — Прививку от коронавируса в Москве сделали уже около миллиона человек, сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин. По словам Собянина, порядка ...
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Город (Москва и область)
25.03.2021, 16:42
Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых
25 марта. Mossovetinfo.ru — Несмотря на общую стабилизацию ситуации с коронавирусом, в Москве отмечается рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» мэр М...
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Город (Москва и область)
25.03.2021, 11:58
Власти Москвы прокомментировали возможность снятия ограничения на массовые мероприятия 9 мая
25 марта. Mossovetinfo.ru — Решения о снятии тех или иных коронавирусных ограничений Власти Москвы будут принимать исходя из эпидемиологической обстановки, заявила пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара...