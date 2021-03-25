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Город (Москва и область)     25.03.2021 16:42

Собянин заявил о росте заболеваемости COVID-19 среди пожилых

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Теги:  коронавирус  COVID-19  пожилые  заболеваемость  Сергей Собянин  Собянин 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Несмотря на общую стабилизацию ситуации с коронавирусом, в Москве отмечается рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых людей, заявил в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, в целом ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. Во-первых, достигнут достаточно высокий порог иммунизации населения, которой удалось добиться без всплесков, постепенно, а во-вторых, началась масштабная вакцинация.

Вместе с тем, в столице отмечается рост заболевших среди пожилых людей, тоже самое касается и госпитализации заболевших коронавирусом - среди госпитализируемых растет число пожилых людей.

По словам Собянина, вакцинация от коронавируса стала бы спасением для всех пожилых людей, у которых нет противопоказаний для прививки.

В конце февраля власти Москвы подготовили план ослабления коронавирусных ограничений введенных для граждан старше 65 лет. С 8 марта для них был отменен режим самоизоляции.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  пожилые  заболеваемость  Сергей Собянин  Собянин 

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