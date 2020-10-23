23 октября. Mossovetinfo.ru – Распространение коронавируса в Москве замедляется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».



По словам Собянина, рост заболеваемости по прежнему идет, но более медленными темпами, нет взрывного роста заболеваемости.



Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве зафиксировано 5 478 новых случаев заражения коронавирусом.