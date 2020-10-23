23 октября. Mossovetinfo.ru – Распространение коронавируса в Москве замедляется, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».
По словам Собянина, рост заболеваемости по прежнему идет, но более медленными темпами, нет взрывного роста заболеваемости.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Москве зафиксировано 5 478 новых случаев заражения коронавирусом.
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