18 мая. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД, сообщается на портале mos.ru.
Новый участок СВХ пройдет от Косинского шоссе до Покровской улицы, через территорию района Косино-Ухтомский.
В рамках строительства участка будет построено два шестиполосных путепровода, переходно-скоростные полосы, тротуары, съезды, развороты, обновят систему освещения, установят шумозащитные экраны.
Северо-Восточная хорда позволит улучшить транспортную ситуацию сразу в нескольких районах города, свяжет между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе, а в дальнейшем свяжет трассу М11 Москва- Санкт Петербург с Косинской эстакадой.
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