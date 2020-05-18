18 мая. Mossovetinfo.ru – Москомэкспертиза согласовала проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД, сообщается на портале mos.ru.



Новый участок СВХ пройдет от Косинского шоссе до Покровской улицы, через территорию района Косино-Ухтомский.



В рамках строительства участка будет построено два шестиполосных путепровода, переходно-скоростные полосы, тротуары, съезды, развороты, обновят систему освещения, установят шумозащитные экраны.



Северо-Восточная хорда позволит улучшить транспортную ситуацию сразу в нескольких районах города, свяжет между собой МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловское, Щелковское, Ярославское, Алтуфьевское, Открытое и Дмитровское шоссе, а в дальнейшем свяжет трассу М11 Москва- Санкт Петербург с Косинской эстакадой.