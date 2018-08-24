24 августа. Mossovetinfo.ru – До конца года начнется переселение жителей 40 домов по программе реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы Марат Хуснуллин.



По словам Хуснуллина, в расселяемых домах проживает порядка 10 тысяч человек. В рамках программы реновации с начала 2018 года в строй введено 33 «стартовых» дома по программе реновации, 12 из них уже переданы под заселение. Сейчас достраивается еще 34 дома. До конца года начнется строительство еще около 100 домов по программе реновации.



Программа реновации была утверждена 1 августа 2017 года после принятия федеральных и городских законов. В программу вошло более 5000 домов, ее реализация рассчитана на 15 лет.