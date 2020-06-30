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Город (Москва и область)     30.06.2020 09:39

Составлен путеводитель по фонтанам ВДНХ

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Теги:  ВДНХ  фонтаны 

30 июня. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ подготовлен путеводитель по фонтанам главной выставки страны, путеводитель опубликован на официальном сайте выставки.

Маршрут включает девять точек – как одиночные фонтаны, так и фонтанные комплексы. Посетители смогут увидеть как самые известные фонтаны ВДНХ - «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», так и менее известные фонтаны. В путеводителе опубликованы фотографии фонтанов, их названия и годы создания.

Общая протяженность маршрута составляет около 4 километров, пройти его можно примерно за 45 минут.


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Карта места

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Теги: 
ВДНХ  фонтаны 

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