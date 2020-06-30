30 июня. Mossovetinfo.ru – На ВДНХ подготовлен путеводитель по фонтанам главной выставки страны, путеводитель опубликован на официальном сайте выставки.
Маршрут включает девять точек – как одиночные фонтаны, так и фонтанные комплексы. Посетители смогут увидеть как самые известные фонтаны ВДНХ - «Дружба народов», «Каменный цветок» и «Золотой колос», так и менее известные фонтаны. В путеводителе опубликованы фотографии фонтанов, их названия и годы создания.
Общая протяженность маршрута составляет около 4 километров, пройти его можно примерно за 45 минут.
10:01 Город (Москва и область) С 1 июля в Москве и Подмосковье вырастут тарифы на ЖКХ
09:39 Город (Москва и область) Составлен путеводитель по фонтанам ВДНХ
09:25 Общество Комфортная летняя погода ожидает москвичей 30 июня
09:19 Общество Явка на электронное голосование по Конституции достигла почти 90%
08:48 Город (Москва и область) Десять московских стационаров вернулись к плановому приему пациентов
07:30 Город (Москва и область) На ТТК изменится схема движения
22:26 Город (Москва и область) Темпы строительства метро в Москве будут увеличены - власти
22:02 Город (Москва и область) В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон
18:40 Власть Возможность проведения массовых мероприятий в Москве рассмотрят не раньше июля - Собянин
08:16 Город (Москва и область) Как узнать результаты ЕГЭ онлайн
10:46 В мире Евросоюз может не открыть границы с Россией 1 июля - СМИ
18:51 Город (Москва и область) Некоторые станции метро в центре Москвы утром 24 июня будут работать с ограничениями