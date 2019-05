31 мая. Mossovetinfo.ru – Департамент образования Москвы составил рейтинг самых популярных уроков «Московской электронной школы» за 2018/2019 учебный год, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Самым популярным уроком стал сценарий «России о Москве — городе, где рождается завтра!». Урок создал учитель информатики из школы № 1034 Ильдар Хусаинов. Сценарий набрал более 11 тысяч просмотров и стал самым популярным уроком за все время работы «МЭШ».



Второе место в рейтинге занял сценарий урока «Чего боялся Петя?» по произведениям Самуила Маршака, который был скачан более 6300 раз. Третье место занял урок английского языка (Spotlight 6, Module 1b, Who are you?), который столичные педагоги скачали более 5200 раз.



На площадке «Московской электронной школы» столичные педагоги могут размещать сценарии своих уроков и скачивать чужие сценарии для использования в работе. При этом за разработку уроков и за их использование учителя могут получать гранты. Так, в случае разработки полноценного сценария урока, его автор может рассчитывать на грант в 10 тысяч рублей. Его сценарием воспользовались не менее 500 раз – на грант в 500 тысяч рублей, не менее трех тысяч раз – до 100 тысяч рублей. А если учитель разработает целый блок сценариев на определенную тему, он может рассчитывать на грант в 300 тысяч рублей.