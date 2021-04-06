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Город (Москва и область)     06.04.2021 14:58

Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий Москвы

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Теги:  работа  зарплата  исследование 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Сервис «Работа.ру» провел исследование 80 тысяч предложений о работе и составил рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в Москве сообщает ТАСС.

Одну из самых высоких зарплат в Москве предлагают стоматологу-имплантологу, он может получать до 400 тысяч рублей в месяц, при этом опыт работы должен составлять не менее пяти лет.

Менеджер по продажам банковских услуг с опытом работы от двух лет может зарабатывать до 350 тысяч рублей в месяц при успешном опыте личных продаж.

Product manager мобильного приложения в IT-компании и няня-гувернантка с опытом работы от трех лет могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц.

Хостес в ночном клубе, врачу-косметологу и врачу неотложной наркологической помощи предлагают зарплату до 200 тысяч рублей в месяц.

Зарплата тонировщика-винилищика в студии автостайлинга может достигать 190 тысяч рублей в месяц, зарплата шеф-повара в английском пабе с опытом работы от трех лет - 180 тысяч рублей в месяц.

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Карта места

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Теги: 
работа  зарплата  исследование 

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