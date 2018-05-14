14 мая. Mossovetinfo.ru – Стеклянные кабины для сотрудников ГИБДД вновь появились в Москве, сообщают «Известия».



Знаменитые «стаканы» исчезли с московских улиц в 2008-2010 годах, в ходе реорганизации патрульно-постовой службы. Однако теперь решено вернуть их на улицы. В настоящее время установлено 38 стеклянных кабин, стилизованных под старые «стаканы» времен СССР. Они будут защищать сотрудников ГИБДД от снега и дождя зимой и от яркого солнца летом.



Сообщается, что стеклянные кабины для сотрудников ГИБДД будут установлены на всех крупных перекрестках и магистралях. Также планируется установка подобных кабин и в других городах России.