Другие материалы
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Город (Москва и область)
14.05.2018, 11:42
Сотрудникам ГИБДД в Москве вернули «стаканы» времен СССР
14 мая. Mossovetinfo.ru – Стеклянные кабины для сотрудников ГИБДД вновь появились в Москве, сообщают «Известия». Знаменитые «стаканы» исчезли с московских улиц в 2008-2010 годах, в ходе реорг...
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Город (Москва и область)
14.05.2018, 09:50
Началось благоустройство на въездных группах шоссе Энтузиастов и Мичуринского проспекта
14 мая. Mossovetinfo.ru – Работы по благоустройству начались на въездных группах шоссе Энтузиастов и Мичуринского проспекта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. В рамках бл...
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Город (Москва и область)
14.05.2018, 08:39
Поезд «Москва» запустили на Калужско-Рижской линии метро
14 мая. Mossovetinfo.ru – Поезд нового поколения «Москва» запустили на Калужско-Рижской линии столичной подземки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы. Еще один такой сос...