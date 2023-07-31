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Город (Москва и область)     01.08.2023 12:10

Сотрудники Минэкономразвития работают на удаленке, ущерб зданию в Москва-Сити оценивают

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Теги:  Москва-Сити  БПЛА  беспилотник  фасад  повреждение  Минэкономразвития  МЭР 

1 августа — Mossovetinfo.ru — Сотрудники Минэкономразвития продолжают работать удаленно, специалисты оценивают ущерб зданию после атаки беспилотников, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства со ссылкой на советника министра экономического развития Дарью Левченко.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что несколько БПЛА были сбиты средствами ПВО при попытке пролета в столицу, один из них долетел до "Москвы-сити", в результате поврежден фасад одной из башен на уровне 21-го этажа. Остекление нарушено на 150 кв. метрах, пострадавших нет.

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Карта места

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Теги: 
Москва-Сити  БПЛА  беспилотник  фасад  повреждение  Минэкономразвития  МЭР 

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