11 июня. Mossovetinfo.ru – Социальные работники в Москве продолжат доставлять лекарства людям с хроническими заболеваниями до сентября, несмотря на отмену режима пропусков и самоизоляции. Лекарства льготным категориям Об этом сообщает mos.ru.
Речь идет от доставке лекарств льготным категориям граждан, медикаменты которым положены бесплатно. Доставка также бесплатная. Чтобы получить лекарства на дом, нужно обратиться в районный центр социального обслуживания или позвонить на горячую линию по номеру: +7 (495) 870-45-09.
Во время режима самоизоляции москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нельзя было выходить на улицу. 9 июня данные ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. были сняты.
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