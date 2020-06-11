11 июня. Mossovetinfo.ru – Социальные работники в Москве продолжат доставлять лекарства людям с хроническими заболеваниями до сентября, несмотря на отмену режима пропусков и самоизоляции. Лекарства льготным категориям Об этом сообщает mos.ru.



Речь идет от доставке лекарств льготным категориям граждан, медикаменты которым положены бесплатно. Доставка также бесплатная. Чтобы получить лекарства на дом, нужно обратиться в районный центр социального обслуживания или позвонить на горячую линию по номеру: +7 (495) 870-45-09.



Во время режима самоизоляции москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нельзя было выходить на улицу. 9 июня данные ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. были сняты.



График снятия ограничений в Москве