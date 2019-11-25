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Город (Москва и область)     25.11.2019 13:07

Современные технологии позволят снизить расход ресурсов в домах по реновации на 50%

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Теги:  программа реновации жилья  энергоэффективность  реновация жилья  ресурсы  экономия  программа реновации 

25 ноября. Mossovetinfo.ru – Современные технологии энергосбережения позволят снизить потребление ресурсов в домах по программе реновации жилья до 50%, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.

По словам Бочкарева, показатели энергоэффективности заложены в технические требования, которые используются для проектирования и строительства домов в рамках программы реновации.

Экономить ресурсы помогут установка пластиковых окон, а также установка «умных» систем отопления, которые могут регулировать расход и температуру теплоносителя в системах отопления в зависимости от погоды. Кроме того, жители новых домов будут иметь возможность регулировать температуру радиаторов в каждой комнате, а также следить за количеством потребленной тепловой энергии с помощью квартирных счетчиков.

Помимо этого, экономить потребление ресурсов позволяет также использование при строительстве современных материалов и инженерных технологий.


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Теги: 
программа реновации жилья  энергоэффективность  реновация жилья  ресурсы  экономия  программа реновации 

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