25 ноября. Mossovetinfo.ru – Современные технологии энергосбережения позволят снизить потребление ресурсов в домах по программе реновации жилья до 50%, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.



По словам Бочкарева, показатели энергоэффективности заложены в технические требования, которые используются для проектирования и строительства домов в рамках программы реновации.



Экономить ресурсы помогут установка пластиковых окон, а также установка «умных» систем отопления, которые могут регулировать расход и температуру теплоносителя в системах отопления в зависимости от погоды. Кроме того, жители новых домов будут иметь возможность регулировать температуру радиаторов в каждой комнате, а также следить за количеством потребленной тепловой энергии с помощью квартирных счетчиков.



Помимо этого, экономить потребление ресурсов позволяет также использование при строительстве современных материалов и инженерных технологий.