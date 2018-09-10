Другие материалы
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Город (Москва и область)
10.09.2018, 09:14
Флигель усадьбы Саввы Мамонтова отреставрировали
10 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве завершилась реставрация флигеля усадьбы известного предпринимателя и мецената Саввы Мамонтова, сообщает портал mos.ru. Флигель – единственное здание, к...
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Город (Москва и область)
10.09.2018, 08:53
Собянин набирает на выборах мэра Москвы более 70% голосов – МГИК
10 сентября. Mossovetinfo.ru – Победу на выборах мэра Москвы одержал действующий мэр Москвы Сергей Собянин. По итогам обработки 99% протоколов он набирает 70,02% голосов. Остальные кандидат...
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Город (Москва и область)
10.09.2018, 08:51
Ретроспектива фильмов с участием Татьяны Дорониной пройдет в Москве к 85-летию актрисы
10 сентября. Mossovetinfo.ru – К 85-летию Народной артистки СССР Татьяны Дорониной департамент Культуры Москвы и сеть кинотеатров «Москино» подготовили ретроспективу фильмов с ее участием, сообщает...