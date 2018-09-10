10 сентября. Mossovetinfo.ru – В честь второй годовщины начала работы МЦК, пассажиров ожидают спектакли, конкурсы и подарки, сообщает портал mos.ru.



На станциях Деловой Центр, Лужники, Площадь Гагарина, Измайлово и Бульвар Рокоссовского пройдут спектакли «Приключение барона Мюнхгаузена на МЦК» и «Однажды на МЦК». При этом актеры в костюмах будут ездить вместе с пассажирами на поездах «Ласточка», а на основных площадках будут раздавать угощения и сувениры. Также на станциях МЦК будут проводить творческие конкурсы. Отдельный конкурс предусмотрен для детей – они смогут нарисовать поздравления для МЦК. Все рисунки позднее будут опубликованы на официальных страницах московского метрополитена в соцсетях.



Вечером на станции Лужники состоится театрализованное представление с элементами светового шоу, которое покажут дважды.



Московское центральное кольцо начало работу 10 сентября 2016 года. За два года работы поезда «Ласточка» перевезли по МЦК 222 миллиона пассажиров.