Спектакли на льду с олимпийской чемпионкой Сотниковой пройдут в Москве

В «Ледовом театре» в Новопушкинском сквере 12, 13 и 14 января в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдет шоу «Белоснежка». Об этом ИА «Моссовет» сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».



Главные роли в шоу, которое будет начинаться в 16:15, сыграют первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду, постановщик всех ледовых балетов фестиваля, Петр Чернышев.



Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал 22 декабря и завершится 14 января.