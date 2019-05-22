22 мая. Mossovetinfo.ru – Расследовать инцидент, произошедший на Солнцевской линии метро, будет специальная экспертная комиссия, все результаты расследования будут представлены, сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.



Вечером во вторник, 21 мая на Солнцевской и Большой Кольцевой линиях метро произошел сбой. Остановилось движение поездов на участке от станции «Хорошевская» до станции «Раменки». Станции «Савеловская» «Петровский парк» и «Шелепиха» закрыли для входа пассажиров. Три состава с пассажирами остановились в тоннеле, на полную эвакуацию потребовалось более трех часов.



В столичном метрополитене рассматривают две основные причины, которые могли привести к сбою: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Точную причину планируется установить в течение недели.



В настоящее время все последствия сбоя устранены, московский метрополитен работает в штатном режиме.