22 мая. Mossovetinfo.ru – Расследовать инцидент, произошедший на Солнцевской линии метро, будет специальная экспертная комиссия, все результаты расследования будут представлены, сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Вечером во вторник, 21 мая на Солнцевской и Большой Кольцевой линиях метро произошел сбой. Остановилось движение поездов на участке от станции «Хорошевская» до станции «Раменки». Станции «Савеловская» «Петровский парк» и «Шелепиха» закрыли для входа пассажиров. Три состава с пассажирами остановились в тоннеле, на полную эвакуацию потребовалось более трех часов.
В столичном метрополитене рассматривают две основные причины, которые могли привести к сбою: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда. Точную причину планируется установить в течение недели.
В настоящее время все последствия сбоя устранены, московский метрополитен работает в штатном режиме.
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