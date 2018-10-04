4 октября. Mossovetinfo.ru – Навесы станций Московского центрального кольца в целях повышения безопасности оборудуют специальными снегозадержателями, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.



Установить снегозадержатели было решено после анализа работы МЦК в предыдущие зимние сезоны. Снегозадержатели должны предотвратить сползание снега на пути и платформы в период обильных снегопадов.



Ранее сообщалось, что на МЦК началась подготовка к зимнему сезону. В рамках подготовки машинисты и помощники пройдут тренинги и инструктаж по работе в зимний период, а все поезда «Ласточка» пройдут техосмотр.