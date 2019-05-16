16 мая. Mossovetinfo.ru – Специальная программа «Военные оркестры в парках» стартует в Москве в субботу, 18 мая, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
В рамках программы в течение трех месяцев военные оркестры, принимающие участие в фестивале «Спасская башня» по выходным будут бесплатно выступать в московских парках.
В субботу, 18 мая программа «Военные оркестры в парках» откроется в Александровском саду. Зрители смогут увидеть выступления оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова, Военного образцового оркестра Почетного караула, Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота Российской Федерации имени Римского-Корсакова, и сводного оркестра участников открытия.
15:09 Власть В ходе реализации нацпроектов необходимо видеть результаты - Путин
14:38 Город (Москва и область) Дом по реновации построят на Староалексеевской улице
14:24 Город (Москва и область) Спецпрограмма «Военные оркестры в парках» стартует 18 мая в Москве
13:29 Город (Москва и область) В рамках создания МЦД объединят инфраструктуру четырех московских вокзалов
12:13 Происшествия В Москве задержан мужчина, подозреваемый в финансировании террористов
15:10 Общество Умер депутат Мосгордумы первых пяти созывов Александр Крутов
08:44 Власть Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд РФ с запретом электронного голосования в Мосгордуму
13:01 Город (Москва и область) Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая
10:13 Общество Какой будет погода 9 мая в Москве
10:02 Город (Москва и область) Многие маршруты наземного транспорта изменятся 9 мая в Москве