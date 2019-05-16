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Город (Москва и область)     16.05.2019 14:24

Спецпрограмма «Военные оркестры в парках» стартует 18 мая в Москве

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Теги:  парки  Спасская башня  оркестры 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Специальная программа «Военные оркестры в парках» стартует в Москве в субботу, 18 мая, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

В рамках программы в течение трех месяцев военные оркестры, принимающие участие в фестивале «Спасская башня» по выходным будут бесплатно выступать в московских парках.

В субботу, 18 мая программа «Военные оркестры в парках» откроется в Александровском саду. Зрители смогут увидеть выступления оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова, Военного образцового оркестра Почетного караула, Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота Российской Федерации имени Римского-Корсакова, и сводного оркестра участников открытия.


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Карта места

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Теги: 
парки  Спасская башня  оркестры 

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