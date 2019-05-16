16 мая. Mossovetinfo.ru – Специальная программа «Военные оркестры в парках» стартует в Москве в субботу, 18 мая, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



В рамках программы в течение трех месяцев военные оркестры, принимающие участие в фестивале «Спасская башня» по выходным будут бесплатно выступать в московских парках.



В субботу, 18 мая программа «Военные оркестры в парках» откроется в Александровском саду. Зрители смогут увидеть выступления оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени Халилова, Военного образцового оркестра Почетного караула, Центрального концертного образцового оркестра Военно-Морского Флота Российской Федерации имени Римского-Корсакова, и сводного оркестра участников открытия.