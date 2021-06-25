Город (Москва и область)
25.06.2021 10:31
Список кандидатов в Госдуму от КПРФ по Москве
25 июня. Mossovetinfo.ru - Стал известен список кандидатов с Государственную Думу восьмого созыва от партии КПРФ по Москве. Список кандидатов объявлен на съезде партии.
Список кандидатов от КПРФ по Москве по одномандатным округам:
Бабушкинский одномандатный избирательный округ No 196
Рашкин Валерий Фёдорович
Кунцевский одномандатный избирательный округ No 197
Лобанов Михаил Сергеевич
Ленинградский одномандатный избирательный округ No 198
Звягинцев Пётр Семёнович
Люблинский одномандатный избирательный округ No 199
Гуличева Елена Геннадьевна
Медведковской одномандатный избирательный округ No 200
Парфёнов Денис Андреевич
Нагатинский одномандатный избирательный округ No 201
Удальцова Анастасия Олеговна
Новомосковский одномандатный избирательный округ No 202
Суханов Игорь Владимирович
Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ No 203
Петров Виталий Владимирович
Перовский одномандатный избирательный округ No 204
Курганский Сергей Борисович
Преображенский одномандатный избирательный округ No 206
Обухов Сергей Павлович
Тушинский одномандатный избирательный округ No 206
Гребенки Андрей Вадимович
Ховринский одномандатный избирательный округ No 207
Ульянченко Иван Викторович
Центральный одномандатный избирательный округ No 208
Останина Нина Александровна
Черемушкинский одномандатный избирательный округ No 209
Волков Николай Юрьевич
Чертановский одномандатный избирательный округ No 210
Таранцов Михаил Александрович.
Региональная группа кандидатов:
Рашкин Валерий Фёдорович
Обухов Сергей Павлович
Парфёнов Денис Андреевич
Зубрилин Николай Григорьевич
Мызгин Борис Владимирович
Тарасов Павел Михайлович
Гребенник Андрей Вадимович
Волков Николай Юрьевич
Курганский Сергей Борисович
Таранцов Михаил Александрович
Лобанов Михаил Сергеевич
Янчук Елена Юрьевна
Багина Дарья Александровна
Степанов Николай Валерьевич
Звягинцев Пётр Семёнович
Суханов Игорь Владимирович
Петров Виталий Владимирович
Ульянченко Иван Викторович
Десятова Татьяна Ивановна
Иванов Павел Викторович
Удальцова Анастасия Олеговна
Гуличева Елена Геннадьевна
Селезнёв Андрей Геннадьевич
Сараев Дмитрий Михайлович
Лапшин Максим Андреевич
Тимонин Максим Анатольевич
Потапов Александр Владимирович
Ефимов Александр Борисович
Мурыгин Сергей Викторович
Дашков Юрий Владимирович
Арцев Андрей Эдуардович
Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО Совхоз имени Ленина в Подмосковье Павел Грудинин, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков.
В федеральную часть списка также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.