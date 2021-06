Список кандидатов в Госдуму от КПРФ по Москве

25 июня. Mossovetinfo.ru - Стал известен список кандидатов с Государственную Думу восьмого созыва от партии КПРФ по Москве. Список кандидатов объявлен на съезде партии.



Список кандидатов от КПРФ по Москве по одномандатным округам:



Бабушкинский одномандатный избирательный округ No 196

Рашкин Валерий Фёдорович



Кунцевский одномандатный избирательный округ No 197

Лобанов Михаил Сергеевич



Ленинградский одномандатный избирательный округ No 198

Звягинцев Пётр Семёнович



Люблинский одномандатный избирательный округ No 199

Гуличева Елена Геннадьевна



Медведковской одномандатный избирательный округ No 200

Парфёнов Денис Андреевич



Нагатинский одномандатный избирательный округ No 201

Удальцова Анастасия Олеговна



Новомосковский одномандатный избирательный округ No 202

Суханов Игорь Владимирович



Орехово-Борисовский одномандатный избирательный округ No 203

Петров Виталий Владимирович



Перовский одномандатный избирательный округ No 204

Курганский Сергей Борисович



Преображенский одномандатный избирательный округ No 206

Обухов Сергей Павлович



Тушинский одномандатный избирательный округ No 206

Гребенки Андрей Вадимович



Ховринский одномандатный избирательный округ No 207

Ульянченко Иван Викторович



Центральный одномандатный избирательный округ No 208

Останина Нина Александровна



Черемушкинский одномандатный избирательный округ No 209

Волков Николай Юрьевич



Чертановский одномандатный избирательный округ No 210

Таранцов Михаил Александрович.



Региональная группа кандидатов:



Зубрилин Николай Григорьевич

Мызгин Борис Владимирович

Тарасов Павел Михайлович

Янчук Елена Юрьевна

Багина Дарья Александровна

Степанов Николай Валерьевич

Десятова Татьяна Ивановна

Иванов Павел Викторович

Селезнёв Андрей Геннадьевич

Сараев Дмитрий Михайлович

Лапшин Максим Андреевич

Тимонин Максим Анатольевич

Потапов Александр Владимирович

Ефимов Александр Борисович

Мурыгин Сергей Викторович

Дашков Юрий Владимирович

Арцев Андрей Эдуардович



Общефедеральную часть списка КПРФ на выборах в Госдуму возглавили лидер коммунистов Геннадий Зюганов, летчик-космонавт Светлана Савицкая, директор ЗАО Совхоз имени Ленина в Подмосковье Павел Грудинин, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин и губернатор Орловской области Андрей Клычков.



В федеральную часть списка также вошли действующие депутаты Госдумы Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный, а также экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин.