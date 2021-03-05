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Город (Москва и область)     05.03.2021 10:54

Спорное жилье у аэропорта Домодедово сносить не будут

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Теги:  аэропорты  строительство  жилье  Домодедово  суд 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Арбитражный суд Московской области подтвердил законность строительства жилого дома в приаэродромной зоне аэропорта Домодедово, сообщает «Коммерсантъ».

В 2016 году оператор аэропорта Домодедово ООО «Домодедово Эрфилд» оспорил решение управления Росавиации о согласовании строительства многоэтажного жилого дома в пределах приаэродромной территории аэропорта. На момент подачи иска, дом, в который предполагалось расселить жителей из аварийного жилья, был готов на 75%. Кроме того, часть квартир в доме была куплена заранее в рамках долевого строительства.

Строительство дома нарушало планы по созданию новой взлетно-посадочной полосы аэропорта. Кроме того, ООО «Домодедово Эрфилд» заявило, что строительство дома не было согласовано с руководством аэропорта. Помимо этого, оператор аэропорта заявил, что дом попадает в зону санитарных разрывов, что может в будущем негативно сказаться на здоровье жильцов.

Первоначально суд принял сторону аэропорта, однако это решение было отменено Верховным судом, который решил, что строительство дома не должно было согласовываться с руководством «Домодедово». Также было отмечено, что снос дома неминуемо повлечет проблемы с дольщиками.

В результате суд подтвердил законность строительства дома в приаэродромной зоне и отказал в иске оператору аэропорта Домодедово.

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Теги: 
аэропорты  строительство  жилье  Домодедово  суд 

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